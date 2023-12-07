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На востоке и севере Украины объявлена воздушная тревога

7 декабря 2023 18:10
обновлено: 18:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В восточных и северных регионах Украины раздается воздушная тревога 7 декабря
Вражеская ракета в воздухе. Иллюстративное фото: militaryarms
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. В Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях существует угроза ракетных обстрелов.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога 7 декабря

В Украине объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует ракетная опасность для ряда регионов.

В Воздушных силах отмечают, что в направлении Полтавщины следует вражеская воздушная цель. В частности, сообщается об угрозе ракетных обстрелов Миргорода.

Уведомление об опасности
Уведомление об опасности. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ
Сообщение о направлении ракеты
Уведомление о направлении ракеты. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ
Сообщение о направлении ракеты
Уведомление о направлении ракеты. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

По состоянию на 18:18, 7 декабря, по Украине распространяется воздушная тревога. В частности, сигнал звучит в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской.

Напомним, враг атаковал одну из украинских тепловых электростанций в прифронтовой зоне 7 декабря. В результате удара было повреждено оборудование ТЭС.

Кроме того, 7 декабря, в Херсоне была объявлена воздушная тревога. Местные телеграмм-каналы отмечают, что в городе были слышны громкие взрывы. Также сообщается, что враг вел обстрелы с левого берега города.

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