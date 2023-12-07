В восточных и северных регионах Украины раздается воздушная тревога 7 декабря

Вражеская ракета в воздухе. Иллюстративное фото: militaryarms

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. В Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях существует угроза ракетных обстрелов.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога 7 декабря

В Украине объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует ракетная опасность для ряда регионов.

В Воздушных силах отмечают, что в направлении Полтавщины следует вражеская воздушная цель. В частности, сообщается об угрозе ракетных обстрелов Миргорода.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Уведомление о направлении ракеты. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Уведомление о направлении ракеты. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

По состоянию на 18:18, 7 декабря, по Украине распространяется воздушная тревога. В частности, сигнал звучит в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской.

Напомним, враг атаковал одну из украинских тепловых электростанций в прифронтовой зоне 7 декабря. В результате удара было повреждено оборудование ТЭС.

Кроме того, 7 декабря, в Херсоне была объявлена воздушная тревога. Местные телеграмм-каналы отмечают, что в городе были слышны громкие взрывы. Также сообщается, что враг вел обстрелы с левого берега города.