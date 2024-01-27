На ТОТ росіяни роздають гумдопомогу в обмін на партійний квиток "Єдиної Росії"

Чоловік біля банера про вибори президента РФ. Ілюстративне фото: REUTERS/Stringer

На тимчасово окупованих територіях Донеччини російські окупанти пообіцяли гуманітарну допомогу для пенсіонерів в обмін на партійний квиток кремлівської партії "Єдина Росія". Як відомо, загарбники створили на ТОТ гуманітарну кризу, через що люди не мають коштів на життя, тому і намагаються підкупити тих, хто від них залежить.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Для чого це російським окупантам

Зазначається, що за допомогою пенсіонерів окупаційна адміністрація хоче набрати людей до партії російського диктатора Володимира Путіна.

"Це необхідно для "виборів президента рф", адже є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях", — йдеться у повідомленні.

У Центрі додають, що організатори так званих "виборів" нестимуть за це відповідальність, оскільки РФ не може та не зацікалена захищати "своїх дрібних посіпак".

Нагадаємо, російські загарбники під виглядом відновлення житла мешканців тимчасово окупованих територій вдаються до грабунків. Таким чином від початку повномасштабної агресії "процвітає санкціоноване державою-окупантом мародерство".

Також ми писали, що паспортизація у Мелітополі набирає обертів — відтепер вона впливатиме навіть на дітей. Якщо батьки не мають російських паспортів, дитині заборонять ходити до шкіл чи дитсадочків.