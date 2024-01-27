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На ВОТ россияне раздают гумпомощь в обмен на партийный билет "Единой России"

27 января 2024 09:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На ВОТ россияне раздают гумпомощь в обмен на партийный билет "Единой России"
Мужчина возле баннера о выборах президента РФ. Иллюстративное фото: REUTERS/Stringer
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На временно оккупированных территориях Донецкой области российские оккупанты пообещали гуманитарную помощь для пенсионеров в обмен на партийный билет кремлевской партии "Единая Россия". Как известно, захватчики создали на ВОТ гуманитарный кризис, из-за чего у людей нет средств на жизнь, поэтому и пытаются подкупить тех, кто от них зависит.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Зачем это российским оккупантам

Отмечается, что с помощью пенсионеров оккупационная администрация хочет набрать людей в партию российского диктатора Владимира Путина.

"Это необходимо для "выборов президента России", ведь является еще одним пазлом подготовки к этому пропагандистскому фарсу. По логике оккупанта, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках", — говорится в сообщении.

В Центре добавляют, что организаторы так называемых "выборов" будут нести за это ответственность, поскольку РФ не может и не заинтересована защищать "своих мелких приспешников".

Напомним, российские захватчики под видом восстановления жилья жителей временно оккупированных территорий прибегают к грабежам. Таким образом, с начала полномасштабной агрессии "процветает санкционированное государством-оккупантом мародерство".

Также мы писали, что паспортизация в Мелитополе набирает обороты — теперь она будет влиять даже на детей. Если у родителей нет российских паспортов, ребенку запретят ходить в школы или детсады.

пенсионеры
Донецкая область
партии
оккупанты
оккупация
люди
Россия

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