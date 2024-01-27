На ВОТ россияне раздают гумпомощь в обмен на партийный билет "Единой России"
На временно оккупированных территориях Донецкой области российские оккупанты пообещали гуманитарную помощь для пенсионеров в обмен на партийный билет кремлевской партии "Единая Россия". Как известно, захватчики создали на ВОТ гуманитарный кризис, из-за чего у людей нет средств на жизнь, поэтому и пытаются подкупить тех, кто от них зависит.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Зачем это российским оккупантам
Отмечается, что с помощью пенсионеров оккупационная администрация хочет набрать людей в партию российского диктатора Владимира Путина.
"Это необходимо для "выборов президента России", ведь является еще одним пазлом подготовки к этому пропагандистскому фарсу. По логике оккупанта, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках", — говорится в сообщении.
В Центре добавляют, что организаторы так называемых "выборов" будут нести за это ответственность, поскольку РФ не может и не заинтересована защищать "своих мелких приспешников".
Напомним, российские захватчики под видом восстановления жилья жителей временно оккупированных территорий прибегают к грабежам. Таким образом, с начала полномасштабной агрессии "процветает санкционированное государством-оккупантом мародерство".
Также мы писали, что паспортизация в Мелитополе набирает обороты — теперь она будет влиять даже на детей. Если у родителей нет российских паспортов, ребенку запретят ходить в школы или детсады.
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