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На трьох загарбників менше: на Херсонщині росіяни влаштували перестрілку між собою

16 вересня 2023 18:53
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Валерія Пержун
редактор
На трьох загарбників менше: на Херсонщині росіяни влаштували перестрілку між собою
Російський окупант у бліндажі. Ілюстративне фото: REUTERS
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Валерія Пержун
редактор

В ніч з 2 на 3 вересня у селищі Райське на Херсонщині росіяни влаштували перестрілку. В результаті — самоліквідувались троє окупантів

Про це повідомляє Telegram-канал з посиланням на Слідчий комітет РФ.

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Ще два тижні тому у ніч з 2 на 3 вересня у селищі Райське Каховського району загарбники влаштували стрілянину. 

За попередніми даними, військовослужбовець Місюраєв А. посварився з командиром Кугаєм  "Утьосом" А. В. У ході конфлікту почалась перестрілка. Внаслідок якої командир був вбитий. До того зачепило ще одного загарбника — Хребтова А. А. Росіянин також загинув на місці. 

Після стрілянини Місюраєв спробував втекти з місця події на автомобілі. Однак інші окупанти не дозволили цьому статитися і відкрили вогонь по машині — росіянин загинув. 

Держава-терорист не відреагувала на це належним чином — наразі жодного кримінального провадження не відкрили. 

Нагадаємо, Федоров повідомив, що на окупованій частині Запоріжжя росіяни активізували "віджим" майна.

Також ЗМІ писали, що РФ показує, як нищить муляжі замість зразків західної зброї.

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