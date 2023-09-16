Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На трех захватчиков меньше: в Херсонской области россияне устроили перестрелку между собой arrow

На трех захватчиков меньше: в Херсонской области россияне устроили перестрелку между собой

16 сентября 2023 18:53
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
На трех захватчиков меньше: в Херсонской области россияне устроили перестрелку между собой
Российский оккупант в блиндаже. Иллюстративное фото: REUTERS
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В ночь со 2 на 3 сентября в поселке Райское в Херсонской области россияне устроили перестрелку. В результате — самоликвидировались три оккупанта.

Об этом сообщает Telegram-канал со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Читайте также:

Что известно о перестрелке оккупантов в Херсонской области

Еще две недели назад в ночь со 2 на 3 сентября в поселке Райское Каховского района захватчики устроили стрельбу.

По предварительным данным, военнослужащий Мисюраев А. поссорился с командиром Кугаем "Утесом" А. В. Во время конфликта началась перестрелка. В результате которой командир был убит. К тому же задели еще одного захватчика — Хребтова А. А. Россиянин также погиб на месте.

После стрельбы Мисюраев попытался скрыться с места происшествия на автомобиле. Однако другие оккупанты не позволили этому произойти и открыли огонь по машине — россиянин погиб.

Государство-террорист не отреагировало на это должным образом, пока никакого уголовного производства не открыли.

Напомним, Федоров сообщил, что на оккупированной части Запорожья россияне активизировали "отжим" имущества.

Также СМИ писали, что РФ показывает, как уничтожает муляжи вместо образцов западного оружия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз