На трех захватчиков меньше: в Херсонской области россияне устроили перестрелку между собой

Российский оккупант в блиндаже. Иллюстративное фото: REUTERS

В ночь со 2 на 3 сентября в поселке Райское в Херсонской области россияне устроили перестрелку. В результате — самоликвидировались три оккупанта.

Об этом сообщает Telegram-канал со ссылкой на Следственный комитет РФ.

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Еще две недели назад в ночь со 2 на 3 сентября в поселке Райское Каховского района захватчики устроили стрельбу.

По предварительным данным, военнослужащий Мисюраев А. поссорился с командиром Кугаем "Утесом" А. В. Во время конфликта началась перестрелка. В результате которой командир был убит. К тому же задели еще одного захватчика — Хребтова А. А. Россиянин также погиб на месте.

После стрельбы Мисюраев попытался скрыться с места происшествия на автомобиле. Однако другие оккупанты не позволили этому произойти и открыли огонь по машине — россиянин погиб.

Государство-террорист не отреагировало на это должным образом, пока никакого уголовного производства не открыли.

Напомним, Федоров сообщил, что на оккупированной части Запорожья россияне активизировали "отжим" имущества.

Также СМИ писали, что РФ показывает, как уничтожает муляжи вместо образцов западного оружия.