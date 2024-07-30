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На війні в Україні загинув фінський доброволець

30 липня 2024 23:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На фронті в Україні загинув фінський доброволець
Зустріч полеглого героя. Фото ілюстративне: chernivtsy.cv.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На війні в Україні загинув доброволець з Фінляндії. Це вже четвертий фінський військовий, який віддав життя на фронті проти російських окупантів.

Про це повідомляє Yle з посиланням на Асоціацію учасників бойових дій Фінляндії Sodan Kokeneet ry у вівторок, 30 липня.

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Фінський доброволець загинув у середині липня на північ від Донецька. Цю інформацію також підтвердила влада країни.

Виконавчий директор Асоціації Юха Креус наголосив, що співпрацює з фінською та українською владою. Sodan Kokeneet ry отримала дозвіл від родичів на публікацію інформації про загиблого.

За даними видання, на війні в Україні загинуло вже чотири добровольці з Фінляндії.

Нагадаємо, на війні загинув колишній мер Умані і громадський діяч Олександр Цебрій. Чоловіку було 50 років.

Раніше на війні в Україні проти російських окупантів загинув доброволець із Польщі. Томашу Секалу було 22 роки.

війна смерть українці Україна Фінляндія добровольці

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