На фронті в Україні загинув фінський доброволець

Зустріч полеглого героя. Фото ілюстративне: chernivtsy.cv.ua

На війні в Україні загинув доброволець з Фінляндії. Це вже четвертий фінський військовий, який віддав життя на фронті проти російських окупантів.

Про це повідомляє Yle з посиланням на Асоціацію учасників бойових дій Фінляндії Sodan Kokeneet ry у вівторок, 30 липня.

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Фінський доброволець загинув у середині липня на північ від Донецька. Цю інформацію також підтвердила влада країни.

Виконавчий директор Асоціації Юха Креус наголосив, що співпрацює з фінською та українською владою. Sodan Kokeneet ry отримала дозвіл від родичів на публікацію інформації про загиблого.

За даними видання, на війні в Україні загинуло вже чотири добровольці з Фінляндії.

Нагадаємо, на війні загинув колишній мер Умані і громадський діяч Олександр Цебрій. Чоловіку було 50 років.

Раніше на війні в Україні проти російських окупантів загинув доброволець із Польщі. Томашу Секалу було 22 роки.