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На войне в Украине погиб финский доброволец

30 июля 2024 23:33
Виктория Козырь - редактор
На фронте в Украине погиб финский доброволец
Встреча павшего героя. Фото иллюстративное: chernivtsy.cv.ua
Виктория Козырь - редактор

На войне в Украине погиб доброволец из Финляндии. Это уже четвертый финский военный, отдавший жизнь на фронте против российских оккупантов.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий Финляндии Sodan Kokeneet ry во вторник, 30 июля.

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Финский доброволец погиб в середине июля к северу от Донецка. Эту информацию также подтвердили власти страны.

Исполнительный директор Ассоциации Юха Креус подчеркнул, что сотрудничает с финскими и украинскими властями. Sodan Kokeneet ry получила разрешение от родственников на публикацию информации о погибшем.

По данным издания, на войне в Украине погибли уже четыре добровольца из Финляндии.

Напомним, на войне погиб бывший мэр Умани и общественный деятель Александр Цебрий. Мужчине было 50 лет.

Ранее на войне в Украине против российских оккупантов погиб доброволец из Польши. Томашу Секалу было 22 года.

война смерть украинцы Украина Финляндия добровольцы

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