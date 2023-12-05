На Вінниччині лунає повітряна тривога — загроза БпЛА Shahed
5 грудня 2023 23:28
Українські зенітники атакують Shahed-136. Ілюстративне фото: агенція Reuters
У Вінницькій області оголошено повітряну тривогу. На область насуваються іранські дрони-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляють ВПС України.
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Повідомляється, що ударні іранські дрони вже покинули Київську область, і повільно входять у повітряний простір Вінниччини. Рух — північно-західний.
Через загрозу іранських безпілотників вже почервоніли:
- Київська;
- Харківська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Херсонська;
- Миколаївська;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Вінницька;
- Хмельницька області.
Нагадаємо, що раніше повітряна тривога змішаного типу лунала на півдні: спостерігалася активність тактично-фронтової авіації та ударних дронів.
Вибухи лунали сьогодні й на Хмельниччині: за повідомленням ОВА, ППО перехоплювала іранські безпілотники. Обійшлося без руйнувань та жертв.
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