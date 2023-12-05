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На Вінниччині лунає повітряна тривога — загроза БпЛА Shahed

5 грудня 2023 23:28
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Ілля Рябінін
редактор
На Вінниччині лунає повітряна тривога — загроза БпЛА Shahed
Українські зенітники атакують Shahed-136. Ілюстративне фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Вінницькій області оголошено повітряну тривогу. На область насуваються іранські дрони-камікадзе Shahed-136. 

Про це повідомляють ВПС України.

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Повідомляється, що ударні іранські дрони вже покинули Київську область, і повільно входять у повітряний простір Вінниччини. Рух — північно-західний. 

На Вінниччині лунає повітряна тривога — загроза БпЛА Shahed
Джерело: соцмережі

Через загрозу іранських безпілотників вже почервоніли: 

  • Київська;
  • Харківська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Херсонська;
  • Миколаївська;
  • Кіровоградська;
  • Черкаська;
  • Вінницька;
  • Хмельницька області.
Карта повітряних тривог. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога змішаного типу лунала на півдні: спостерігалася активність тактично-фронтової авіації та ударних дронів. 

Вибухи лунали сьогодні й на Хмельниччині: за повідомленням ОВА, ППО перехоплювала іранські безпілотники. Обійшлося без руйнувань та жертв. 

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