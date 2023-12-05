На Вінниччині лунає повітряна тривога — загроза БпЛА Shahed

Українські зенітники атакують Shahed-136. Ілюстративне фото: агенція Reuters

У Вінницькій області оголошено повітряну тривогу. На область насуваються іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють ВПС України.

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Повідомляється, що ударні іранські дрони вже покинули Київську область, і повільно входять у повітряний простір Вінниччини. Рух — північно-західний.

Джерело: соцмережі

Через загрозу іранських безпілотників вже почервоніли:

Київська;

Харківська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Херсонська;

Миколаївська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Вінницька;

Хмельницька області.

Карта повітряних тривог. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога змішаного типу лунала на півдні: спостерігалася активність тактично-фронтової авіації та ударних дронів.

Вибухи лунали сьогодні й на Хмельниччині: за повідомленням ОВА, ППО перехоплювала іранські безпілотники. Обійшлося без руйнувань та жертв.