В Винницкой области раздается воздушная тревога — угроза БпЛА Shahed

Украинские зенитчики атакуют Shahed-136. Иллюстративное фото: агентство Reuters

В Винницкой области объявлена воздушная тревога. На область надвигаются иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают ВВС Украины.

Читайте также:

Воздушная тревога в Винницкой области

Сообщается, что ударные иранские дроны уже покинули Киевскую область и медленно входят в воздушное пространство Винницкой области. Движение — северо-западное.

Источник: соцсети

Из-за угрозы иранских беспилотников уже покраснели:

Киевская;

Харьковская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Херсонская;

Николаевская;

Кировоградская;

Черкасская;

Винницкая;

Хмельницкая области.

Карта воздушных тревог. Источник: alerts.in.ua

Напомним, что ранее воздушная тревога смешанного типа звучала на юге: наблюдалась активность тактическо-фронтовой авиации и ударных дронов.

Взрывы звучали сегодня и в Хмельницкой области: по сообщению ОВА, ПВО перехватывала иранские беспилотники. Обошлось без разрушений и жертв.