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В Винницкой области раздается воздушная тревога — угроза БпЛА Shahed

5 декабря 2023 23:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Винницкой области раздается воздушная тревога — угроза БпЛА Shahed
Украинские зенитчики атакуют Shahed-136. Иллюстративное фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Винницкой области объявлена воздушная тревога. На область надвигаются иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Воздушная тревога в Винницкой области

Сообщается, что ударные иранские дроны уже покинули Киевскую область и медленно входят в воздушное пространство Винницкой области. Движение — северо-западное.

В Винницкой области раздается воздушная тревога — угроза БпЛА Shahed
Источник: соцсети

Из-за угрозы иранских беспилотников уже покраснели:

  • Киевская;
  • Харьковская;
  • Полтавская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Херсонская;
  • Николаевская;
  • Кировоградская;
  • Черкасская;
  • Винницкая;
  • Хмельницкая области.
Карта воздушных тревог. Источник: alerts.in.ua

Напомним, что ранее воздушная тревога смешанного типа звучала на юге: наблюдалась активность тактическо-фронтовой авиации и ударных дронов.

Взрывы звучали сегодня и в Хмельницкой области: по сообщению ОВА, ПВО перехватывала иранские беспилотники. Обошлось без разрушений и жертв.

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