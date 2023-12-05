В Винницкой области раздается воздушная тревога — угроза БпЛА Shahed
5 декабря 2023 23:28
Украинские зенитчики атакуют Shahed-136. Иллюстративное фото: агентство Reuters
В Винницкой области объявлена воздушная тревога. На область надвигаются иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщают ВВС Украины.
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Воздушная тревога в Винницкой области
Сообщается, что ударные иранские дроны уже покинули Киевскую область и медленно входят в воздушное пространство Винницкой области. Движение — северо-западное.
Из-за угрозы иранских беспилотников уже покраснели:
- Киевская;
- Харьковская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Херсонская;
- Николаевская;
- Кировоградская;
- Черкасская;
- Винницкая;
- Хмельницкая области.
Напомним, что ранее воздушная тревога смешанного типа звучала на юге: наблюдалась активность тактическо-фронтовой авиации и ударных дронов.
Взрывы звучали сегодня и в Хмельницкой области: по сообщению ОВА, ПВО перехватывала иранские беспилотники. Обошлось без разрушений и жертв.
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