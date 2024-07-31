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Найближчими тижнями в Україні відбудеться мобілізаційний поштовх — що відомо

31 липня 2024 10:00
Валерія Барановська - редактор
Мобілізація в Україні — армія отримає нових бійців
Військові на вокзалі. Фото: ua.depositphotos.com
Валерія Барановська - редактор

Українська кампанія з поповнення виснажених військових набирає обертів. Вона повинна допомогти заповнити кадрові прогалини на лінії фронту найближчими тижнями.

Про це повідомило видання The New York Times у вівторок, 30 липня.

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За словами солдат та військових аналітиків, найближчими тижнями до України прибуде чимала кількість новобранців. Проте деякі з них фізично не придатні до військової служби.   

Зазначається, що мобілізаційний поштовх не суттєво зміцнив українські сили на полі бою. Багато призовників ще проходять тижневий курс навчання і поки не прибули на передову. Деякі з тих, хто вже прибув, фізично не готові до бойових дій.

Втім, кілька бригад на полі бою повідомили про збільшення кількості призовників за останні тижні. Вони сподіваються, що цей приплив солдатів допоможе стабілізувати фронт цього літа.

Прес-офіцер 33-ї механізованої бригади Назар Войтенков зазначив, що цього місяця до його підрозділу надійшло більше новачків, ніж на початку року.

"І сьогодні мені сказали, що до нас приїжджає більше", — додав він.

Українська влада відмовилася надати дані про призов, посилаючись на конфіденційність. Троє військових експертів, на умовах анонімності, повідомили, що з травня, коли вступив в силу новий закон про військовий обов'язок, Київ призвав до 30 тисяч осіб на місяць. Це вдвічі або втричі більше, ніж під час зимових місяців і приблизно стільки ж, скільки щомісяця набирає російська армія. Ці цифри не вдалося підтвердити незалежно.

"Порівняно з кінцем 2023 року, коли був гострий брак людей, ситуація трохи покращується. Невеликі групи військовозобов’язаних щотижня потрапляють до нашого підрозділу, але наші потреби все одно перевищують кількість людей, які ми отримуємо", — розповів пресофіцер 65-ї бригади Сергій Скібчик.

Генерал, колишній командувач українськими силами Юрій Содоль заявив, що на деяких ділянках фронту росіяни переважали українців більш ніж у сім разів.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що через брак потенціалу для масштабного наступу в Україні російське командування вдається до періодичних імпульсивних механізованих атак. Вони у свою чергу дорого обходяться як окупантам, так і Силам оборони.

Раніше ми писали, що за минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 1 060 російських загарбників. Також вдалося знищити дев'ять танків та 52 одиниці автомобільної техніки ворога.

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