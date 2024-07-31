Мобилизация в Украине — армия получит новых бойцов

Военные на вокзале. Фото: ua.depositphotos.com

Украинская кампания по пополнению истощенных военных набирает обороты. Она должна помочь восполнить кадровые пробелы на линии фронта в ближайшие недели.

Об этом сообщило издание The New York Times во вторник, 30 июля.

Читайте также:

В Украине увеличится количество новобранцев

По словам солдат и военных аналитиков, в ближайшие недели в Украину прибудет большое количество новобранцев. Однако некоторые из них физически не пригодны к военной службе.

Отмечается, что мобилизационный толчок существенно не укрепил украинские силы на поле боя. Многие призывники еще проходят недельный курс обучения и пока не прибыли на передовую. Некоторые из прибывших физически не готовы к боевым действиям.

Впрочем, несколько бригад на поле боя сообщили об увеличении количества призывников за последние недели. Они надеются, что этот приток солдат поможет стабилизировать фронт этим летом.

Пресс-офицер 33-й механизированной бригады Назар Войтенков отметил, что в этом месяце в его подразделение поступило больше новичков, чем в начале года.

"И сегодня мне сказали, что к нам приезжает больше", — добавил он.

Украинские власти отказались предоставить данные о призыве, ссылаясь на конфиденциальность. Трое военных экспертов, на условиях анонимности, сообщили, что с мая, когда вступил в силу новый закон о воинской обязанности, Киев призвал до 30 тысяч человек в месяц. Это вдвое или втрое больше, чем в зимние месяцы и примерно столько же, сколько ежемесячно набирает российская армия. Эти цифры не удалось подтвердить независимо.

"По сравнению с концом 2023 года, когда была острая нехватка людей, ситуация немного улучшается. Небольшие группы военнообязанных еженедельно попадают в наше подразделение, но наши потребности все равно превышают количество людей, которые мы получаем", — рассказал пресс-офицер 65-й бригады Сергей Скибчик.

Генерал, бывший командующий украинскими силами Юрий Содоль заявил, что на некоторых участках фронта россияне преобладали украинцев более чем в семь раз.

Напомним, аналитики ISW заявили, что из-за нехватки потенциала для масштабного наступления в Украине российское командование прибегает к периодическим импульсивным механизированным атакам. Они, в свою очередь, дорого обходятся как оккупантам, так и Силам обороны.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1060 российских захватчиков. Также удалось уничтожить девять танков и 52 единицы автомобильной техники врага.