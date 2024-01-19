Наєв назвав кількість російських військ біля північного кордону

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв. Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

На сьогодні, 19 січня, ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Проте на території РФ ворог створив та утримує угруповання, загальна кількість якого становить 20 тисяч осіб.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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"Підрозділи ворога постійно ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості. Відмічаються заходи з переозброєння підрозділів на новітні або модернізовані зразки озброєння", — наголосив він.

За словами командувача, з боку Білорусі вздовж кордону перебуває близько 1800 військових збройних сил країни для того, аби посилити кордон.

"Військовими та правоохоронними підрозділами на постійній основі проводяться заходи бойової підготовки, нарощується система спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості вздовж кордону", — додав Наєв.

Як Білорусь допомагає Росії у війні

Генерал-лейтенант зауважив, що в межах створення так званої "Союзної держави" воєнно-політичне керівництво республіки Білорусь продовжує допомагати Росії воювати проти нашої країни. Ба більше, Білорусь постачає та ремонтує військову техніку РФ.

"На підприємствах військово-промислового комплексу Білорусі здійснюється виробництво нових та переробка застарілих боєприпасів з подальшою їх передачею в інтересах збройних сил Росії", — запевнив Наєв.

Скриншот допису з Facebook Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Нагадаємо, раніше Наєв повідомляв, що російські війська щодня завдають ударів по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Військові адміністрації вирішують питання евакуації мешканців з цих областей, так само як з прифронтових населених пунктів на сході та півдні України.

Також ми писали, що російські окупанти можуть почати широкомасштабний наступ на території України вже влітку 2024 року. Метою армії РФ, ймовірно, може бути повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.