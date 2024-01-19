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Наев назвал количество российских войск у северной границы

19 января 2024 14:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Наев назвал количество российских войск у северной границы
Командующий Объединенными Силами ВС Украины Сергей Наев. Фото: Командование Объединенных сил ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На сегодняшний день, 19 января, ситуация в Северной операционной зоне контролируемая. Однако на территории РФ враг создал и удерживает группировку, общее количество которой составляет 20 тысяч человек.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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"Подразделения врага постоянно ведут разведку, осуществляют обстрелы приграничных районов, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности. Отмечаются мероприятия по перевооружению подразделений на новейшие или модернизированные образцы вооружения", — подчеркнул он.

По словам командующего, со стороны Беларуси вдоль границы находится около 1800 военных вооруженных сил страны для того, чтобы усилить границу.

"Военными и правоохранительными подразделениями на постоянной основе проводятся мероприятия боевой подготовки, наращивается система наблюдения и инженерно-фортификационное оборудование местности вдоль границы", — добавил Наев.

Как Беларусь помогает России в войне

Генерал-лейтенант отметил, что в рамках создания так называемого "Союзного государства" военно-политическое руководство республики Беларусь продолжает помогать России воевать против нашей страны. Более того, Беларусь поставляет и ремонтирует военную технику РФ.

"На предприятиях военно-промышленного комплекса Беларуси осуществляется производство новых и переработка устаревших боеприпасов с последующей их передачей в интересах вооруженных сил России", — заверил Наев.

ситуация на границе с РФ и Белоруссией
Скриншот сообщения из Facebook Командование Объединенных сил ВСУ

Напомним, ранее Наев сообщал, что российские войска ежедневно наносят удары по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Военные администрации решают вопросы эвакуации жителей этих областей, так же как из прифронтовых населенных пунктов на востоке и юге Украины.

Также мы писали, что российские оккупанты могут начать широкомасштабное наступление на территории Украины уже летом 2024 года. Целью армии РФ, вероятно, может быть полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Беларусь
граница
Сергей Наев
война в Украине
Россия

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