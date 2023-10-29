Нардеп Костенко пояснив, чому не можна пришвидшити виробництво боєприпасів у світі

Народний депутат Роман Костенко. Фото: сайт Верховної Ради.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснив, чому не можна швидко наростити виробництво боєприпасів у світі. Причиною того є необхідність у великій кількості пороху.

Про це Роман Костенко розповів в ефірі Radio NV.

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"Будь-який боєприпас худо-бідно можна зробити, але для того, щоби він полетів, звичайно, потрібні порохи. Порох застосовується практично всюди. І потрібні різні, є різні типи порохів, для танкових, артилерійських снарядів, для стрілецької зброї", — зазначив нардеп.

Нардеп вважає, що заводи, які виготовляють боєприпаси у Болгарії та інших країнах Європи, повністю залежать від поставок порохів з Китаю чи інших країн, а в Україні за 30 років незалежності підприємства, які виробляли порох, фактично припинили своє існування.

Він також сказав, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємства, які виробляли гексоген або тротил, не були достатньо прибутковими.

За словами нардепа, зараз, щоб запустити виробництво порохів, вибухівки та снарядів потрібно до року часу та ресурси.

Раніше ми повідомляли, що станом на 28 жовтня жодна країна світу не спроможна покрити потреби України в боєприпасах. Це майже неможливо і спільними зусиллями всіх союзників України.