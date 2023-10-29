Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Нардеп Костенко пояснив, чому не можна пришвидшити виробництво боєприпасів у світі arrow

Нардеп Костенко пояснив, чому не можна пришвидшити виробництво боєприпасів у світі

29 жовтня 2023 22:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Нардеп Костенко пояснив, чому не можна пришвидшити виробництво боєприпасів у світі
Народний депутат Роман Костенко. Фото: сайт Верховної Ради.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснив, чому не можна швидко наростити виробництво боєприпасів у світі. Причиною того є необхідність у великій кількості пороху.

Про це Роман Костенко розповів в ефірі Radio NV.

Читайте також:

Чому не можна виробляти більше снарядів

"Будь-який боєприпас худо-бідно можна зробити, але для того, щоби він полетів, звичайно, потрібні порохи. Порох застосовується практично всюди. І потрібні різні, є різні типи порохів, для танкових, артилерійських снарядів, для стрілецької зброї", — зазначив нардеп.

Нардеп вважає, що заводи, які виготовляють боєприпаси у Болгарії та інших країнах Європи, повністю залежать від поставок порохів з Китаю чи інших країн, а в Україні за 30 років незалежності підприємства, які виробляли порох, фактично припинили своє існування.

Він також сказав, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємства, які виробляли гексоген або тротил, не були достатньо прибутковими.

За словами нардепа, зараз, щоб запустити виробництво порохів, вибухівки та снарядів потрібно до року часу та ресурси.

Раніше ми повідомляли, що станом на 28 жовтня жодна країна світу не спроможна покрити потреби України в боєприпасах. Це майже неможливо і спільними зусиллями всіх союзників України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі