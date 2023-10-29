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Нардеп Костенко объяснил, почему нельзя ускорить производство боеприпасов в мире

29 октября 2023 22:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Нардеп Костенко объяснил, почему нельзя ускорить производство боеприпасов в мире
Народный депутат Роман Костенко. Фото: сайт Верховной Рады.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко объяснил, почему нельзя быстро нарастить производство боеприпасов в мире. Причиной тому необходимость в большом количестве пороха.

Об этом Роман Костенко рассказал в эфире Radio NV.

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"Любой боеприпас худо-бедно можно сделать, но для того, чтобы он полетел, конечно, нужен порох. Порох применяется практически повсюду. И нужен разный, есть разные типы пороха, для танковых, артиллерийских снарядов, для стрелкового оружия", — отметил нардеп.

Нардеп считает, что заводы, производящие боеприпасы в Болгарии и других странах Европы, полностью зависят от поставок пороха из Китая или других стран, а в Украине за 30 лет независимости предприятия, производившие порох, фактически прекратили свое существование.

Он также сказал, что до полномасштабного вторжения России в Украину предприятия, производившие гексоген или тротил, не были достаточно прибыльными.

По словам нардепа, сейчас, чтобы запустить производство пороха, взрывчатки и снарядов, нужно до года времени и ресурсы.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 28 октября ни одна страна мира не может покрыть потребности Украины в боеприпасах. Это почти невозможно и совместными усилиями всех союзников Украины.

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