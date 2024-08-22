Війна в Україні — наслідки атаки СБУ на аеродром "Маринівка" в Росії

Пожежа внаслідок атаки дронів на аеродром "Маринівка". Фото: росЗМІ

У Російській Федерації на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області на складах з керованими авіаційними бомбами та паливом зафіксовано значні руйнування навколо ангарів після атаки дронів. Місцеві мешканці скаржаться, що після цієї атаки дронів аеродром виглядає "як кадри з фільму апокаліпсиса".

Про значні руйнування свідчать супутникові знімки, які у четвер, 22 серпня, оприлюднив OSINT-аналітик MT Anderson.

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Руйнування на складах аеродрому "Маринівка"

"Все ще аналізую, але зважаючи на суспільний інтерес, поділився тим, що я вважаю районами, які потрапили під обстріл", — написав аналітик.

Експерт зауважив, що на авіабазі можна побачити значні руйнування навколо ангарів і трохи на північ від них.

В ангарах як мінімум знищено один Су-34 та один пошкоджено. Також пошкоджено інші ангари, де могли стояти борти.

Знімки аеродрому "Маринівка". Фото: MT Anderson / X

Знімки руйнувань в аеродромі "Маринівка". Фото: MT Anderson / X

Територія аеродрому "Маринівка". Фото: MT Anderson / X

Атака дронів на аеродром "Маринівка"

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України разом із Силами спеціальних операцій у ніч проти 22 серпня уразили склади з КАБами та паливом на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області Росії.

З цього летовища росіяни регулярно бомбардують лінію фронту.

Заяви росіян

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що атаку на "Маринівку" нібито відбито. За його словами, унаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони РФ.

В свою чергу, росЗМІ писали, що один із дронів був збитий "за кілька кілометрів від аеродрому", а уламки іншого спричинили загоряння на території аеродрому.