Вибухи на аеродромі РФ Маринівка — СБУ та ССО завдали удару по складах

Пожежа на аеродромі "Маринівка". Фото: росЗМІ

Служба безпеки разом із Силами спеціальних операцій у ніч проти 22 серпня уразили склади з КАБами та паливом на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області Росії. З цього летовища росіяни регулярно бомбардують лінію фронту.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на анонімні джерела в СБУ.

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В СБУ розповіли, що після української атаки росіяни скаржаться, що їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму апокаліпсиса. За даними спецслужби, саме "Маринівку" у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

"Так зване "СВО" настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація.

"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", — зазначило поінформоване джерело в СБУ.