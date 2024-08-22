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В СБУ підтвердили удар по російському аеродрому "Маринівка"

22 серпня 2024 13:04
Катерина Османська - Редактор
Вибухи на аеродромі РФ Маринівка — СБУ та ССО завдали удару по складах
Пожежа на аеродромі "Маринівка". Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Служба безпеки разом із Силами спеціальних операцій у ніч проти 22 серпня уразили склади з КАБами та паливом на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області Росії. З цього летовища росіяни регулярно бомбардують лінію фронту. 

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на анонімні джерела в СБУ.

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В СБУ розповіли, що після української атаки росіяни скаржаться, що їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму апокаліпсиса. За даними спецслужби, саме "Маринівку" у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

"Так зване "СВО" настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація. 

"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", — зазначило поінформоване джерело в СБУ.

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