Взрывы на аэродроме РФ Мариновка — СБУ и ССО нанесли удар по складам

Пожар на аэродроме "Мариновка". Фото: росСМИ

Служба безопасности вместе с Силами специальных операций в ночь на 22 августа поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области России. С него россияне регулярно бомбят линию фронта.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на анонимные источники в СБУ.

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В СБУ рассказали, что после украинской атаки россияне жалуются на то, что их военный аэродром выглядит как кадры из фильма апокалипсиса. По данным спецслужбы, именно "Мариновку" в Волгоградской области враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

"Так называемое "СВО" настолько идет по плану, что местные жители всю ночь и утро слушали как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами", — говорится в сообщении.

Как известно, над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация.

"СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности", — отметил информированный источник в СБУ.