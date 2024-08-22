Война в Украине - последствия атаки СБУ на аэродром "Мариновка" в России

Пожар в результате атаки дронов на аэродром "Мариновка". Фото: росСМИ

В Российской Федерации на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области на складах с управляемыми авиационными бомбами и топливом зафиксированы значительные разрушения вокруг ангаров после атаки дронов. Местные жители жалуются, что после этой атаки дронов аэродром выглядит "как кадры из фильма апокалипсиса".

О значительных разрушениях свидетельствуют спутниковые снимки, которые в четверг, 22 августа, обнародовал OSINT-аналитик MT Anderson.

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Разрушение на складах аэродрома "Мариновка"

"Все еще анализирую, но ввиду общественного интереса поделился тем, что я считаю районами, которые попали под обстрел", — написал аналитик.

Эксперт отметил, что на авиабазе можно увидеть значительные разрушения вокруг ангаров и немного севернее.

В ангарах как минимум уничтожен один Су-34 и один поврежден. Также были повреждены другие ангары, где могли стоять борта.

Фото аэродрома "Мариновка". Фото: MT Anderson/X

Фото разрушений на аэродроме "Мариновка". Фото: MT Anderson/X

Территория аэродрома "Мариновка". Фото: MT Anderson/X

Атака дронов на аэродром "Мариновка"

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины вместе с Силами специальных операций в ночь на 22 августа поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области России.

С этого аэропорта россияне регулярно бомбят линию фронта.

Заявления россиян

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что атака на "Мариновку" якобы отбита. По его словам, в результате падения БпЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны РФ.

В свою очередь, росСМИ писали, что один из дронов был сбит "в нескольких километрах от аэродрома", а обломки другого спровоцировали загорание на территории аэродрома.