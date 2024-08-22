Война в Украине - последствия атаки СБУ на аэродром "Мариновка" в России

Последствия атаки СБУ на аэродром "Мариновка" в России — появились спутниковые снимки
В Российской Федерации на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области на складах с управляемыми авиационными бомбами и топливом зафиксированы значительные разрушения вокруг ангаров после атаки дронов. Местные жители жалуются, что после этой атаки дронов аэродром выглядит "как кадры из фильма апокалипсиса".
О значительных разрушениях свидетельствуют спутниковые снимки, которые в четверг, 22 августа, обнародовал OSINT-аналитик MT Anderson.
Разрушение на складах аэродрома "Мариновка"
"Все еще анализирую, но ввиду общественного интереса поделился тем, что я считаю районами, которые попали под обстрел", — написал аналитик.
Эксперт отметил, что на авиабазе можно увидеть значительные разрушения вокруг ангаров и немного севернее.
В ангарах как минимум уничтожен один Су-34 и один поврежден. Также были повреждены другие ангары, где могли стоять борта.
Атака дронов на аэродром "Мариновка"
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины вместе с Силами специальных операций в ночь на 22 августа поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области России.
С этого аэропорта россияне регулярно бомбят линию фронта.
Заявления россиян
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что атака на "Мариновку" якобы отбита. По его словам, в результате падения БпЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны РФ.
В свою очередь, росСМИ писали, что один из дронов был сбит "в нескольких километрах от аэродрома", а обломки другого спровоцировали загорание на территории аэродрома.
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