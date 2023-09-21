Наслідки удару по готелю в Черкасах та ситуація в місті: ефір Новини.LIVE
Гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він детально розповість про російську атаку на Черкаси 21 вересня. Зокрема, про цілі окупантів й тип озброєння, який використовували під час обстрілу.
Прямий ефір можна подивитись за посиланням Новини.LIVE.
Про що ефір
Також Ігор Табурець розповість про наслідки російської атаки на Черкаси, яка кількість постраждалих та яка ситуація в місті станом на зараз.
Нагадаємо, внаслідок першої за пів року ворожої атаки по енергетичних об'єктах України постраждали західні та центральні регіони. Це призвело до перебоїв у електропостачанні у Рівненській та Житомирській областях.
Додамо, 21 вересня росіяни вдарили ракетами по Черкасах. Силам ППО вдалося знищити повітряні ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків постраждав об'єкт соціальної інфраструктури у центральній частині міста.
Також повідомлялося, що під ранок 21 вересня Росія атакувала Київ ракетами, над містом було близько 20 цілей. При цьому уламки ракет впали у кількох районах столиці.