Наслідки удару по готелю в Черкасах та ситуація в місті: ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він детально розповість про російську атаку на Черкаси 21 вересня. Зокрема, про цілі окупантів й тип озброєння, який використовували під час обстрілу.

Прямий ефір можна подивитись за посиланням Новини.LIVE.

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Також Ігор Табурець розповість про наслідки російської атаки на Черкаси, яка кількість постраждалих та яка ситуація в місті станом на зараз.

Нагадаємо, внаслідок першої за пів року ворожої атаки по енергетичних об'єктах України постраждали західні та центральні регіони. Це призвело до перебоїв у електропостачанні у Рівненській та Житомирській областях.

Додамо, 21 вересня росіяни вдарили ракетами по Черкасах. Силам ППО вдалося знищити повітряні ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків постраждав об'єкт соціальної інфраструктури у центральній частині міста.

Також повідомлялося, що під ранок 21 вересня Росія атакувала Київ ракетами, над містом було близько 20 цілей. При цьому уламки ракет впали у кількох районах столиці.