Последствия удара по гостинице в Черкассах и ситуация в городе: эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он подробно расскажет о российской атаке на Черкассы 21 сентября. В частности, о целях оккупантов и типе вооружения, который они использовали при обстреле.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Читайте также:

О чем эфир

Также Игорь Табурец расскажет о последствиях российской атаки на Черкассы, какое количество пострадавших и какая ситуация в городе сейчас.

Напомним, в результате первой за полгода вражеской атаки по энергетическим объектам Украины пострадали западные и центральные регионы. Это привело к перебоям в электроснабжении в Ровенской и Житомирской областях.

Добавим, 21 сентября россияне ударили ракетами по Черкассам. Силам ПВО удалось уничтожить воздушные враждебные цели, однако в результате падения обломков пострадал объект социальной инфраструктуры в центральной части города.

Также сообщалось, что к утру 21 сентября Россия атаковала Киев ракетами, над городом было около 20 целей. При этом обломки ракет упали в нескольких районах столицы.