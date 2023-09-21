Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Последствия удара по гостинице в Черкассах и ситуация в городе: эфир Новини.LIVE arrow

Последствия удара по гостинице в Черкассах и ситуация в городе: эфир Новини.LIVE

21 сентября 2023 21:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Последствия удара по гостинице в Черкассах и ситуация в городе: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он подробно расскажет о российской атаке на Черкассы 21 сентября. В частности, о целях оккупантов и типе вооружения, который они использовали при обстреле.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Читайте также:

О чем эфир

Также Игорь Табурец расскажет о последствиях российской атаки на Черкассы, какое количество пострадавших и какая ситуация в городе сейчас.

Напомним, в результате первой за полгода вражеской атаки по энергетическим объектам Украины пострадали западные и центральные регионы. Это привело к перебоям в электроснабжении в Ровенской и Житомирской областях.

Добавим, 21 сентября россияне ударили ракетами по Черкассам. Силам ПВО удалось уничтожить воздушные враждебные цели, однако в результате падения обломков пострадал объект социальной инфраструктуры в центральной части города.

Также сообщалось, что к утру 21 сентября Россия атаковала Киев ракетами, над городом было около 20 целей. При этом обломки ракет упали в нескольких районах столицы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Сколько стоит управлять министрами: обнародованы зарплаты в Кабинете Министров

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз