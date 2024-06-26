Бої тривають на всій лінії фронту — Генштаб повідомив про найскладніші напрямки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Армія Інформ

Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ на фронті. На другу половину дня 26 червня кількість бойових зіткнень зросла до 71.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у зведенні.

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Торецький напрямок

За даними Генштабу, на Торецькому окупанти різко збільшили кількість штурмів — до шести.

Селище Північне та місто Торецьк зазнають ударів ворожої авіації.

"Наразі Сили оборони відбивають п’ять штурмових дій противника, ще одну атаку, біля Дачного, зупинено", — йдеться у повідомленні.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 20 атак на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса.

"Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять ворожих штурмів, 11 боєзіткнень ще продовжуються", — зазначили у Генштабі.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку загарбники за день шість разів без успіху атакували в районах Вовчанська та Липців. Біля останнього тривають два боєзіткнення.

Куп’янський напрямок

На Куп’янському напрямку терористи атакують за підтримки авіації. Удару некерованими авіаракетами зазнала Петропавлівка, ще двома бомбами окупанти вдарили по Надії.

"Загалом же за сьогодні російські загарбники скинули на напрямку майже півтора десятка КАБів. На цей час відбито п’ять ворожих атак поблизу Стельмахівки, Синьківки та Берестового", — йдеться у зведенні.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку противник впродовж дня вісім разів безуспішно атакував наші позиції. В районах Макіївки і Невського продовжуються ще три боєзіткнення. Ситуація контрольована.

Сіверський напрямок

Ворог продовжує проявляти активність на Сіверському напрямку. Тривають бої поблизу Білогорівки та Спірного.

Краматорський напрямок

На Краматорському напрямку противник атакує в районі Часового Яру — наші воїни відбивають штурми у двох локаціях.

"Від початку доби російські війська намагалися чотири рази потіснити українські підрозділи із займаних позицій. Сили оборони вже дали гідну відсіч окупантам поблизу Кліщіївки. Ворожі втрати уточнюються", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Курахівський напрямок

Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки та Парасковіївки.

"Загальна кількість атак на напрямку зросла до шести. У райони Карлівки і Селідового окупанти скинули по керованій авіабомбі", — підсумували у Генштабі.

Раніше ми писали, що незважаючи на те, що місцезнаходження українських заводів з виробництва зброї та боєприпасів залишається невідомим, ефективність їхньої роботи відчутна для ворога. У Генштабі закликали українців долучатися до лав ЗСУ.

Також ми повідомляли, що в ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки на Покровському напрямку Донецької області.