Бои продолжаются по всей линии фронта — Генштаб сообщил о самых сложных направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Армия Информ

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск на фронте. Во вторую половину дня 26 июня количество боевых столкновений возросло до 71.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в сводке.

Читайте также:

Торецкое направление

По данным Генштаба, на Торецком оккупанты резко увеличили количество штурмов — до шести.

Поселок Северный и Торецк находятся под ударами вражеской авиации.

"Сейчас Силы обороны отбивают пять штурмов противника, еще одна атака, у Дачного, остановлена", — говорится в сообщении.

Покровское направление

На Покровском направлении наибольшее количество боевых столкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 20 атак на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса.

"Силы обороны сдерживают давление и отразили девять вражеских штурмов, 11 боестолкновений еще продолжаются", — отметили в Генштабе.

Харьковское направление

В Харьковском направлении захватчики за день шесть раз без успеха атаковали в районах Волчанска и Липцев. Около последнего продолжаются два боестолкновения.

Купянское направление

На Купянском направлении террористы атакуют при поддержке авиации. Под удар неуправляемыми авиаракетами попала Петропавловка, еще двумя бомбами оккупанты ударили по селу Надия.

"Сегодня российские захватчики сбросили на направлении почти полтора десятка КАБов. В настоящее время, отражены пять вражеских атак вблизи Стельмаховки, Синьковки и Берестового", — говорится в сводке.

Лиманское направление

На Лиманском направлении противник в течение дня восемь раз безуспешно атаковал наши позиции. В районах Макеевки и Невского продолжаются еще три боестолкновения. Ситуация контролируется.

Северское направление

Враг продолжает проявлять активность на Северском направлении. Продолжаются бои вблизи Белогоровки и Спорного.

Краматорское направление

На Краматорском направлении противник атакует в районеЧасового Яра – наши воины отбивают штурмы в двух локациях.

"С начала суток российские войска пытались четыре раза потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Силы обороны уже дали достойный отпор оккупантам близ Клещиевки. Вражеские потери уточняются", — говорится в сообщении Генштаба.

Кураховское направление

Продолжаются бои на Кураховском направлении у Красногоровки и Парасковеевки.

"Общее количество атак на направлении возросло до шести. В районы Карловки и Селидового оккупанты сбросили по управляемой авиабомбе", — подытожили в Генштабе.

Ранее мы писали, что, несмотря на то, что местонахождение украинских заводов по производству оружия и боеприпасов остается неизвестным, эффективность их работы ощутима для врага. В Генштабе призвали украинцев присоединяться к рядам ВСУ.

Также мы сообщали, что в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки на Покровском направлении Донецкой области.