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Наступ ЗСУ та удари по окупантах: нові дані Генштабу на 3 жовтня

3 жовтня 2023 07:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Наступ ЗСУ та удари по окупантах: нові дані Генштабу на 3 жовтня
Українські військові. Фото: 56 ОМПБр
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Протягом минулої доби ЗСУ завдали 11 ударів по російських окупантах. Внаслідок цього росіяни втратили чимало військової техніки та особового складу.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

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Удари українських воїнів по окупантах

Зазначається, що українська авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один удар — по зенітно-ракетному комплексу ворога. 

"Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника", — йдеться у повідомленні.

ситуація на фронті
Український військовий. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Крім того, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Там вони завдають втрат армії РФ в живій силі та техніці. Також вони закріплюються на досягнутих позиціях та виснажують противника. 

удари по окупантах
Скриншот допису
удари по окупантах
Скриншот допису

Нагадаємо, українські захисники щодня знищують на фронті російських окупантів та техніку. Так, наші воїни можуть похвалитися, що завдяки HIMARS вони вправно знищили САУ "Гіацинт-С".

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