Наступление ВСУ и удары по оккупантам: новые данные Генштаба на 3 октября

Украинские военные. Фото: 56 ОМПБр

За прошедшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по российским оккупантам. В результате россияне потеряли немало военной техники и личного состава.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что украинская авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар по зенитно-ракетному комплексу врага.

"Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭБ и 4 артиллерийских средства противника", — говорится в сообщении.

Украинский военный. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Кроме того, ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Там они наносят потерь армии РФ в живой силе и технике. Также они закрепляются на достигнутых позициях и истощают противника.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, украинские защитники ежедневно уничтожают на фронте российских оккупантов и технику. Так, наши воины могут похвастаться, что благодаря HIMARS они умело уничтожили САУ "Гиацинт-С".