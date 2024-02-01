Наступний етап окупації — жителів Нової Каховки змушують відкривати рахунку в банках РФ

Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com

У тимчасово окупованій Новій Каховці розпочався наступний етап інтеграції населення до Російської Федерації. Відтепер від людей вимагають відкрити рахунок в російському банку — для цього ж необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код РФ.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Обовʼязкові рахунки в банках РФ

Після етапу обовʼязкової паспортизації в Новій Каховці росіяни почали наступний крок інтеграції. Відтепер обовʼязковим є відкриття рахунку у їхніх банках.

"Вже 10 тисяч ніхто не буде так давати... Там черги раніше були — люди приходили, паспорт предʼявляли, і їм їх давали. Тепер треба відкривати в банках відповідний рахунок і мати ідентифікаційний код", — повідомив Володимир Коваленко.

Йдеться про виплату 10 тисяч рублів фінансової підтримки для населення на окупованих територіях.

Окрім цього, окупаційна влада підтвердила інформацію щодо того, що комунальні послуги в Новій Каховці стають платними. Усі мешканці міста мусять заключити договір з постачальником.

Нагадаємо, що від початку року у Новій Каховці стало в рази більше російських військових. Більшість з них — молоді хлопці.