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Наступний етап окупації — жителів Нової Каховки змушують відкривати рахунку в банках РФ

1 лютого 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Наступний етап окупації — жителів Нової Каховки змушують відкривати рахунку в банках РФ
Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У тимчасово окупованій Новій Каховці розпочався наступний етап інтеграції населення до Російської Федерації. Відтепер від людей вимагають відкрити рахунок в російському банку — для цього ж необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код РФ. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Після етапу обовʼязкової паспортизації в Новій Каховці росіяни почали наступний крок інтеграції. Відтепер обовʼязковим є відкриття рахунку у їхніх банках. 

"Вже 10 тисяч ніхто не буде так давати... Там черги раніше були — люди приходили, паспорт предʼявляли, і їм їх давали. Тепер треба відкривати в банках відповідний рахунок і мати ідентифікаційний код", — повідомив Володимир Коваленко. 

Йдеться про виплату 10 тисяч рублів фінансової підтримки для населення на окупованих територіях. 

Окрім цього, окупаційна влада підтвердила інформацію щодо того, що комунальні послуги в Новій Каховці стають платними. Усі мешканці міста мусять заключити договір з постачальником. 

Нагадаємо, що від початку року у Новій Каховці стало в рази більше російських військових. Більшість з них — молоді хлопці. 

війна
російські війська
банки
російські паспорти
Херсонська область
Нова Каховка

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