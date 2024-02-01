Следующий этап оккупации — жителей Новой Каховки заставляют открывать счета в банках РФ
Во временно оккупированной Новой Каховке начался следующий этап интеграции населения в Российскую Федерацию. Теперь от людей требуют открыть счет в российском банке — для этого необходимо иметь паспорт и идентификационный код РФ.
Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.
Обязательные счета в банках РФ
После этапа обязательной паспортизации в Новой Каховке россияне предприняли следующий шаг интеграции. Отныне обязательно открытие счета в их банках.
"Уже 10 тысяч никто не будет так давать... Там очереди раньше были — люди приходили, паспорт предъявляли, и им их давали. Теперь нужно открывать в банках соответствующий счет и иметь идентификационный код", — сообщил Владимир Коваленко.
Речь идет о выплате 10 тысяч рублей финансовой поддержки для населения на оккупированных территориях.
Кроме этого, оккупационные власти подтвердили информацию о том, что коммунальные услуги в Новой Каховке становятся платными. Все жители города должны заключить договор с поставщиком.
Напомним, что с начала года в Новой Каховке стало в разы больше российских военных. Большинство из них — молодые парни.
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