Следующий этап оккупации — жителей Новой Каховки заставляют открывать счета в банках РФ

Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com

Во временно оккупированной Новой Каховке начался следующий этап интеграции населения в Российскую Федерацию. Теперь от людей требуют открыть счет в российском банке — для этого необходимо иметь паспорт и идентификационный код РФ.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Обязательные счета в банках РФ

После этапа обязательной паспортизации в Новой Каховке россияне предприняли следующий шаг интеграции. Отныне обязательно открытие счета в их банках.

"Уже 10 тысяч никто не будет так давать... Там очереди раньше были — люди приходили, паспорт предъявляли, и им их давали. Теперь нужно открывать в банках соответствующий счет и иметь идентификационный код", — сообщил Владимир Коваленко.

Речь идет о выплате 10 тысяч рублей финансовой поддержки для населения на оккупированных территориях.

Кроме этого, оккупационные власти подтвердили информацию о том, что коммунальные услуги в Новой Каховке становятся платными. Все жители города должны заключить договор с поставщиком.

Напомним, что с начала года в Новой Каховке стало в разы больше российских военных. Большинство из них — молодые парни.