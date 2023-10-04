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НАТО склав план на випадок війни з Росією: подробиці

4 жовтня 2023 04:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
НАТО склав план на випадок війни з Росією: подробиці
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Найбільшу загрозу для НАТО становлять Росія та терористичні угруповання. Тому ще під час саміту у Вільнюсі лідери Альянсу узгодили відповідні регіональні плани зі стримування та захисту.

Про них розповів голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на Варшавському безпековому форумі. Повідомляє Укрінформ.

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Стримування Росії

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що Альянс зрозумів потребу у наявності більшої кількості сил, готових до виконання завдань. Саме тому було прийнято рішення про збільшення чисельності сил швидкого реагування до 300 тис. військовослужбовців, здатних до розгортання протягом перших 30 днів.

За словами Бауера, війна РФ проти України також продемонструвала потребу для НАТО у нарощуванні інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

"У протиповітряній обороні можна зробити дві речі. Ви можете чекати, поки ракети долетять до вас, а потім збивати їх. Для цього знадобиться багато ракет, як ми бачимо в Україні. І мова йде не лише про ракети, але й безпілотники, які все частіше використовуються. Або ж ви використовуєте ракети та інші системи зі свого боку, щоб знищити системи, з яких росіяни випускають ці ракети по вас, що є досить ефективним, тому що тоді їм не буде з чого стріляти", — долав Роб Бауер.

Нагадаємо, офіційний Берлін закликає президента Росії Володимира Путіна завершити війну на умовах України. Там вважають, що Путін має зрозуміти, що не можна ділити карту світу на "ваше" і "наше".

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