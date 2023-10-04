НАТО составил план на случай войны с Россией: подробности

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Фото: УНИАН

Наибольшую угрозу НАТО представляют Россия и террористические группировки. Поэтому еще на саммите в Вильнюсе лидеры Альянса согласовали соответствующие региональные планы по сдерживанию и защите.

О них рассказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме безопасности. Сообщает Укринформ.

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Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Североатлантический союз понял необходимость большего количества сил, готовых к выполнению задач. Поэтому было принято решение об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 тыс. военнослужащих, способных к развертыванию в течение первых 30 дней.

По словам Бауэра, война РФ против Украины также продемонстрировала необходимость для НАТО в наращивании интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

"В противовоздушной обороне можно сделать две вещи. Вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас, а потом сбивать их. Для этого понадобится много ракет, как мы видим в Украине. И речь идет не только о ракетах, но и о беспилотниках, которые все чаще используются. Или же вы используете ракеты и другие системы со своей стороны, чтобы уничтожить системы, из которых россияне выпускают эти ракеты по вам, что достаточно эффективно, потому что тогда им не из чего будет стрелять", — добавил Роб Бауэр.

Напомним, официальный Берлин призывает президента России Владимира Путина завершить войну на условиях Украины. Там считают, что Путин должен понять, что нельзя делить карту мира на ваше и наше.