НАТО составил план на случай войны с Россией: подробности
Наибольшую угрозу НАТО представляют Россия и террористические группировки. Поэтому еще на саммите в Вильнюсе лидеры Альянса согласовали соответствующие региональные планы по сдерживанию и защите.
О них рассказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме безопасности. Сообщает Укринформ.
Сдерживание России
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Североатлантический союз понял необходимость большего количества сил, готовых к выполнению задач. Поэтому было принято решение об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 тыс. военнослужащих, способных к развертыванию в течение первых 30 дней.
По словам Бауэра, война РФ против Украины также продемонстрировала необходимость для НАТО в наращивании интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.
"В противовоздушной обороне можно сделать две вещи. Вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас, а потом сбивать их. Для этого понадобится много ракет, как мы видим в Украине. И речь идет не только о ракетах, но и о беспилотниках, которые все чаще используются. Или же вы используете ракеты и другие системы со своей стороны, чтобы уничтожить системы, из которых россияне выпускают эти ракеты по вам, что достаточно эффективно, потому что тогда им не из чего будет стрелять", — добавил Роб Бауэр.
Напомним, официальный Берлин призывает президента России Владимира Путина завершить войну на условиях Украины. Там считают, что Путин должен понять, что нельзя делить карту мира на ваше и наше.