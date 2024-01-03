Навіщо Росія збирала Радбез ООН після вибухів у Бєлгороді

Наслідки вибухів у Бєлгороді 30 грудня 2023 року. Фото: Reuters/Russian Emergencies Ministry

Російська Федерація скликала засідання Ради безпеки ООН після вибухів у Бєлгороді не для досягнення якогось практичного результату. Це була гра на російську публіку, намагання продемонструвати, що увесь світ проти РФ, і цим спровокувати ще більшу підтримку населенням Володимира Путіна.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Читайте також:

Радбез ООН скликався не для якихось серйозних рішень

Жодними практичними наслідками засідання Ради безпеки ООН не обернулося.

"Причина тут у тому, що Росія сама зламала систему міжнародної безпеки. Вона зараз не працює, а ООН — це мертва організація", — підкреслив Черник.

Але Кремль, упевнений полковник ЗСУ, скликала Радбез ООН не для якихось практичних наслідків.

Росіян спонукають підтримувати Путіна

"Ці дії Кремля були спрямовані винятково на внутрішню аудиторію", — зазначив Петро Черник.

Таким чином, навіть використовуючи заяви західних країн, які поклали усю відповідальність за події у Бєлгороді на Путіна, російська влада продовжує акумулювати в тамтешньому суспільстві настрої "оточеної зусібіч фортеці" — що вимагатиме ще більшого згуртування народу навколо Кремля, себто персони Путіна.

Нагадаємо, що 30 грудня сталися вибухи у російському Бєлгороді.

Новини.LIVE уже писали про те, кому була вигідна атака на Бєлгород – Росії чи Україні.