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Зачем Россия собирала Совбез ООН после взрывов в Белгороде

3 января 2024 03:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Зачем Россия собирала Совбез ООН после взрывов в Белгороде
Результаты взрывов в Белгороде 30 декабря 2023 года. Фото: Reuters/Russian Emergencies Ministry
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российская Федерация созвала заседание Совбеза ООН после взрывов в Белгороде не для достижения какого-либо практического результата. Это была игра на российскую публику, попытку продемонстрировать, что весь мир против РФ, и этим спровоцировать еще большую поддержку населением Владимира Путина.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Никакими практическими последствиями заседание Совбеза ООН не обернулось.

"Причина здесь в том, что Россия сама сломала систему международной безопасности. Она сейчас не работает, а ООН — это мертвая организация", — подчеркнул Черник.

Но Кремль, уверен полковник ВСУ, созвал Совбез ООН не для каких-либо практических последствий.

Россиян побуждают поддерживать Путина

"Эти действия Кремля были направлены исключительно на внутреннюю аудиторию", — отметил Петр Черник.

Таким образом, даже используя заявления западных стран, возложивших всю ответственность за события в Белгороде на Путина, российские власти продолжают аккумулировать в тамошнем обществе настроения "окруженной со всех сторон крепости" — что потребует еще большего сплочения народа вокруг Кремля, т.е. персоны Владимира Путина.

Напомним, 30 декабря произошли взрывы в российском Белгороде.

Новини.LIVE уже писали о том, кому была выгодна атака на Белгород — России или Украине.

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