Навіть пакети не знадобились: ЗСУ ефектно вдарили по окупантах на Запорізькому напрямку

Вибух внаслідок удару по окупантах. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують ефектно знищувати російських окупантів. Так, бійці ЗСУ завдали удар по ворогу на Запорізькому напрямку.

Відео опублікував мер Мелітополя Іван Федоров.

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Удар по окупантах

Українські військові завдали удар по розташуванню особового складу 56 полку ЗС РФ.

"Решткам окупантів навіть пакети не знадобились", — додав Федоров.

Нагадаємо, Служба безпеки України навела HIMARS на "Солнцепьок" російських окупантів. Внаслідок його детонації стався потужний вибух, який був схожим на салют.

Також ми писали, що щодня Збройні сили України захищають Україну від російських окупантів. При цьому українські оборонці знищують не тільки живу силу, але й російську військову техніку.

Додамо, українські воїни успішно "мінусували" три танки Т-72, один Т-80, два Т-90, а також САУ 2с1 та одну БМП. І все це за один день!