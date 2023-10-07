Даже пакеты не понадобились: ВСУ эффектно ударили по оккупантам на Запорожском направлении

Взрыв в результате удара по оккупантам. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают эффектно уничтожать российских оккупантов. Так, бойцы ВСУ нанесли удар по врагу на Запорожском направлении.

Видео опубликовал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Удар по оккупантам

Украинские военные нанесли удар по расположению личного состава 56 полка ВС РФ.

"Остаткам оккупантов даже пакеты не понадобились", — добавил Федоров.

Напомним, Служба безопасности Украины навела HIMARS на "Солнцепек" российских оккупантов. В результате его детонации произошел мощный взрыв, который был похож на салют.

Также мы писали, что каждый день Вооруженные силы Украины защищают Украину от российских оккупантов. При этом украинские защитники уничтожают не только живую силу, но и российскую военную технику.

Добавим, что украинские воины успешно "минусовали" три танка Т-72, один Т-80, два Т-90, а также САУ 2с1 и одну БМП. И все это за один день!