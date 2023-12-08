Не перший випадок — на Чернігівщині окупанти викрали двох людей
На Чернігівщині російські окупанти викрали двох людей. Йдеться про голову Сновської громади Олександра Медведьова та бізнесмена, колишнього депутата обласної ради Григорія Божка.
Про це повідомляє видання Суспільне.
Окупанти викрали двох людей на Чернігівщині
Як відомо, викрадених чоловіків везуть у напрямку населеного пункту Городня. Для чого і з якою метою — невідомо.
Зазначається, що це вже не перший випадок викрадення людей в Чернігівській області. До прикладу, 20 березня росіяни викрали у селі Грем'яч старосту. У населеному пункті Андріївка окупанти затримали старосту села Миколу Будаловського та місцеву депутатку і директорку школи Тетяну Безлюдну. А у Новій Басані загарбники викрали двох представників місцевого самоврядування.
Нагадаємо, до України вийшло повернути 522 українські дитини. З них 387 дітей було незаконно депортовано на територію Росії.
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