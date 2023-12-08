Не перший випадок — на Чернігівщині окупанти викрали двох людей

Російський окупант. Фото ілюстративне: росЗМІ

На Чернігівщині російські окупанти викрали двох людей. Йдеться про голову Сновської громади Олександра Медведьова та бізнесмена, колишнього депутата обласної ради Григорія Божка.

Про це повідомляє видання Суспільне.

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Окупанти викрали двох людей на Чернігівщині

Як відомо, викрадених чоловіків везуть у напрямку населеного пункту Городня. Для чого і з якою метою — невідомо.

Чоловіки, яких викрали окупанти. Фото: Суспільне

Зазначається, що це вже не перший випадок викрадення людей в Чернігівській області. До прикладу, 20 березня росіяни викрали у селі Грем'яч старосту. У населеному пункті Андріївка окупанти затримали старосту села Миколу Будаловського та місцеву депутатку і директорку школи Тетяну Безлюдну. А у Новій Басані загарбники викрали двох представників місцевого самоврядування.

Нагадаємо, до України вийшло повернути 522 українські дитини. З них 387 дітей було незаконно депортовано на територію Росії.