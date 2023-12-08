Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Не перший випадок — на Чернігівщині окупанти викрали двох людей arrow

Не перший випадок — на Чернігівщині окупанти викрали двох людей

8 грудня 2023 18:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Не перший випадок — на Чернігівщині окупанти викрали двох людей
Російський окупант. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Чернігівщині російські окупанти викрали двох людей. Йдеться про голову Сновської громади Олександра Медведьова та бізнесмена, колишнього депутата обласної ради Григорія Божка. 

Про це повідомляє видання Суспільне

Читайте також:

Окупанти викрали двох людей на Чернігівщині

Як відомо, викрадених чоловіків везуть у напрямку населеного пункту Городня. Для чого і з якою метою — невідомо. 

Окупанти викрали двох чоловіків
Чоловіки, яких викрали окупанти. Фото: Суспільне

Зазначається, що це вже не перший випадок викрадення людей в Чернігівській області. До прикладу, 20 березня росіяни викрали у селі Грем'яч старосту. У населеному пункті Андріївка окупанти затримали старосту села Миколу Будаловського та місцеву депутатку і директорку школи Тетяну Безлюдну. А у Новій Басані загарбники викрали  двох представників місцевого самоврядування.

Нагадаємо, до України вийшло повернути 522 українські дитини. З них 387 дітей було незаконно депортовано на територію Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі