Не первый случай — в Черниговской области оккупанты похитили двух человек
В Черниговской области российские оккупант похитили двух человек. Речь идет о главе Сновской общины Александре Медведеве и бизнесмене, бывшем депутате областного совета Григории Божко.
Об этом сообщает издание Суспільне.
Оккупанты похитили двух человек на Черниговщине
Как известно, похищенных мужчин везут в направлении населенного пункта Городня. Зачем и с какой целью — неизвестно.
Отмечается, это уже не первый случай похищения людей в Черниговской области. К примеру, 20 марта россияне похитили в селе Гремяч старосту. В населенном пункте Андреевка оккупанты задержали старосту села Николая Будаловского и местного депутата и директора школы Татьяну Безлюдную. А в Новой Басане захватчики похитили двух представителей местного самоуправления.
Напомним, в Украину вышло вернуть 522 украинских ребенка. Из них 387 детей были незаконно депортированы на территорию России.
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