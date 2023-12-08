Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Не первый случай — в Черниговской области оккупанты похитили двух человек arrow

Не первый случай — в Черниговской области оккупанты похитили двух человек

8 декабря 2023 18:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Не первый случай — в Черниговской области оккупанты похитили двух человек
Российский оккупант. Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Черниговской области российские оккупант похитили двух человек. Речь идет о главе Сновской общины Александре Медведеве и бизнесмене, бывшем депутате областного совета Григории Божко.

Об этом сообщает издание Суспільне.

Читайте также:

Оккупанты похитили двух человек на Черниговщине

Как известно, похищенных мужчин везут в направлении населенного пункта Городня. Зачем и с какой целью — неизвестно.

оккупанты похитили двух мужчин
Мужчины, которых похитили оккупанты. Фото: Суспільне

Отмечается, это уже не первый случай похищения людей в Черниговской области. К примеру, 20 марта россияне похитили в селе Гремяч старосту. В населенном пункте Андреевка оккупанты задержали старосту села Николая Будаловского и местного депутата и директора школы Татьяну Безлюдную. А в Новой Басане захватчики похитили двух представителей местного самоуправления.

Напомним, в Украину вышло вернуть 522 украинских ребенка. Из них 387 детей были незаконно депортированы на территорию России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме