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Нелюдський рівень репресій: Андрющенко про нову хвилю фільтрації в Маріуполі

18 жовтня 2023 01:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нелюдський рівень репресій: Андрющенко про нову хвилю фільтрації в Маріуполі
Місцева жителька Маріуполя на тлі зруйнованого росіянами будинку. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про нову хвилю фільтрації маріупольців. За його словами, окупанти так активізувалися після нічної атаки ЗСУ по Бердянську 17 жовтня.

Про це Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

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"Фільтрація для маріупольців. Знову. Після ракетної атаки по Бердянську на блокпосту в Мангуші сьогодні від всіх із маріупольською реєстрацією вимагали "фільтрацію". Всіх, хто рухався (рухається) з Бердянська до Маріуполя. Навіть якщо присутній російський паспорт та паперова "фільтрація" — якщо дані відсутні в базі даних, то фільтрація знову", — зазначив Андрющенко.

Мапа з ймовірним розміщенням блокпосту в Мангуші
Мапа з ймовірним розміщенням блокпоста в Мангуші. Фото: t.me/andriyshTime

Він наголосив, що це не новий, однак "знову нелюдський рівень репресій", від якого не рятує навіть російський паспорт.

"З іншого боку, це демонструє, наскільки болючою є робота наших партизанів для окупантів. Це фактично інформаційна робота по збору даних", — додав радник мера Маріуполя.

Андрющенко розповів про нову хвилю фільтрації в Маріуполі
Джерело: t.me/andriyshTime

Що передувало

Нагадаємо, що в ніч проти 17 жовтня Збройні Сили України успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську. У результаті операції DRAGONFLY російські вороги зазначили чималих втрат.

Також ми писали, що під час вчорашньої атаки на тимчасово окуповані Бердянськ і Луганськ українські захисники використали ракети ATACMS. Це підтвердив також Президент Володимир Зеленський.

Пропагандистські телеграм-канали своєю чергою хизувалися ймовірними кадрами з зображенням уламків цих ракет.

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