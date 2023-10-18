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Бесчеловечный уровень репрессий: Андрющенко о новой волне фильтрации в Мариуполе

18 октября 2023 01:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бесчеловечный уровень репрессий: Андрющенко о новой волне фильтрации в Мариуполе
Местная жительница Мариуполя на фоне разрушенного россиянами дома. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о новой волне фильтрации мариупольцев. По его словам, оккупанты так активизировались после ночной атаки ВСУ по Бердянску 17 октября.

Об этом Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

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"Фильтрация для мариупольцев. Снова. После ракетной атаки по Бердянску на блокпосте в Мангуше сегодня от всех с мариупольской регистрацией требовали "фильтрацию". Всех, кто двигался (двигается) из Бердянска в Мариуполь. Даже если присутствует российский паспорт и бумажная "фильтрация" — если данные отсутствуют в базе данных, то фильтрация снова", — отметил Андрющенко.

Карта с возможным размещением блокпоста в Мангуше.
Карта с возможным размещением блокпоста в Мангуше. Фото: t.me/andriyshTime

Он подчеркнул, что это не новый, однако "опять бесчеловечный уровень репрессий", от которого не спасает даже российский паспорт.

"С другой стороны, это демонстрирует, насколько болезненна работа наших партизан для оккупантов. Это фактически информационная работа по сбору данных", — добавил советник мэра Мариуполя.

Андрющенко рассказал о новой волне фильтрации в Мариуполе
Источник: t.me/andriyshTime

Что предшествовало

Напомним, что в ночь на 17 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате сделки DRAGONFLY российские враги отметили немалые потери.

Также мы писали, что во время вчерашней атаки на временно оккупированные Бердянск и Луганск украинские защитники использовали ракеты ATACMS. Это подтвердил Президент Владимир Зеленский.

Пропагандистские телеграмм-каналы в свою очередь хвастались вероятными кадрами с изображением обломков этих ракет.

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