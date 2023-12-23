Невдалі російські штурми та оборона ЗСУ — вечірнє зведення Генштабу

Військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 668 доба повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти продовжують здійснювати невдалі штурмові операції та обстрілювати територію України, однак бійці ЗСУ успішно тримають оборону на фронті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ворожі обстріли 23 грудня

За даними Генштабу, ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, також здійснює штурми за допомогою бронетехніки. Окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів. Протягом кожної доби операційну зону ОСУВ Хортиця ворог атакує близько 1 тисячі разів.

"Протягом доби відбулося 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — зазначили у Генштабі.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Було завдано авіаційних ударів по Леонівці, Червоному Хутору Чернігівської області. Під артилерійськими та мінометними обстрілами ворога опинилися Блешня, Леонівка Чернігівської області; Олексіївка, Станичне, Садки Сумської області; Козача Лопань, Бологівка, Великий Бурлик, Ізбицьке, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти безрезультатно намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівку Луганської області та Торське, Серебрянку, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівку Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито вісім атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 19 атак ворога біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине Донецької області.

На Мар’їнському напрямку бійці ЗСУ продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив дві марні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Рівнопіль Донецької області.

Українська техніка та військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки в районі Роботиного Запорізької області, де противник без успіху намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон та Очаків Миколаївської області. Протягом доби противник здійснив 15 безрезультатних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат.

Удари ЗСУ по росіянах

Зазначається, що бійці ЗСУ завдали ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п'яти зенітно-ракетних засобах ворога. Сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59 та два розвідувальних БпЛА.

"Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, три склади боєприпасів та пункт управління противника", — зазначили у Генштабі.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти протягом доби здійснили чотири обстріли з артилерії по Нікопольщині, що в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждав чоловік та цивільна інфраструктура.

Додамо, росіяни здійснили чергову атаку по Херсону 23 грудня. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в одному із житлових будинків міста.