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Ракетний удар по Херсону — у місті вирує масштабна пожежа

23 грудня 2023 18:44
оновлено: 18:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Внаслідок ворожої атаки у Херсоні загорівся будинок 23 грудня
Пожежа у житловому будинку внаслідок ворожого обстрілу. Фото: скриншот з відео Херсонської ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські окупанти здійснили чергову атаку по Херсону сьогодні, 23 грудня. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в одному із житлових будинків міста.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Пожежа у Херсоні внаслідок атаки 23 грудня

Сьогодні, 23 грудня, близько 18:00 ворог знову атакував Херсон. Було завдано удару балістичним озброєнням. Жителі міста зазначали, що чули гучні вибухи у декількох районах Херсону.

За інформацією Мрочка, у місті сталася пожежа у житловому будинку внаслідок ворожого обстрілу.

"Виникло кілька пожеж. Ворог традиційно бив по житлових кварталах", — зазначив Мрочко.

Нагадаємо, жителі Херсона зазначають, що у центральному районі міста пролунали гучні вибухи. Ворог здійснює атаку балістичним озброєнням по регіону. За попередньою інформацією, ворожі ракети були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Раніше ми писали, що росіяни вчергове завдали удару по місту Херсон. В ніч проти 20 грудня армія РФ влучила в склад гуманітарної допомоги Українського Червоного Хреста.

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