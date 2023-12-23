В результате вражеской атаки в Херсоне загорелся дом 23 декабря

Пожар в жилом доме в результате вражеских обстрелов. Фото: скриншот с видео Херсонской ОВА

Российские оккупанты совершили очередную атаку по Херсону, сегодня, 23 декабря. В результате обстрела произошел пожар в одном из жилых домов города.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Пожар в Херсоне в результате атаки 23 декабря

Сегодня, 23 декабря, около 18:00 враг снова атаковал Херсон. Был нанесен удар баллистическим вооружением. Жители города указывали на то, что слышали громкие взрывы в нескольких районах Херсона.

По информации Мрочко, в городе произошел пожар в жилом доме в результате вражеских обстрелов.

"Возникло несколько пожаров. Враг традиционно бил по жилым кварталам", — отметил Мрочко.

Напомним, жители Херсона указывают, что в центральном районе города раздались громкие взрывы. Враг совершает атаку баллистическим вооружением по региону. По предварительной информации, вражеские ракеты были выпущены из временно оккупированного Крыма.

Ранее мы писали, что россияне в очередной раз нанесли удар по городу Херсон. В ночь на 20 декабря, армия РФ попала в состав гуманитарной помощи Украинского Красного Креста.