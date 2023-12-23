Неудачные российские штурмы и оборона ВСУ — вечерняя сводка Генштаба

Военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжаются 668 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупанты продолжают осуществлять неудачные штурмовые операции и обстреливать территорию Украины, однако бойцы ВСУ успешно держат оборону на фронте.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вражеские обстрелы 23 декабря

По данным Генштаба, враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", также совершает штурмы с помощью бронетехники. Оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов. В течение каждого дня операционную зону ОСУВ Хортица враг атакует около 1 тысячи раз.

"В течение суток произошло 57 боевых столкновений. Враг нанес 11 ракетных и 14 авиационных ударов, произвел 21 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись частные жилые дома и другая гражданской инфраструктура", — отметили в Генштабе.

Ситуация по направлениям фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Были нанесены авиационные удары по Леоновке, Красному Хутору Черниговской области. Под артиллерийскими и минометными обстрелами врага оказались Блешня, Леоновка Черниговской области; Алексеевка, Станичное, Садки Сумской области; Казачья Лопань, Бологовка, Большой Бурлык, Избицкое, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении ВСУ отбили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безрезультатно пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухречняя, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На лиманском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены восемь атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 19 атак врага у Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино Донецкой области.

На Марьинском направлении бойцы ВСУ продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил две напрасные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Богоявленко, Пречистовка, Ровнополь Донецкой области.

Украинская техника и военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки в районе Роботиного Запорожской области, где противник, безуспешно, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон и Очаков Николаевской области. В течение суток противник совершил 15 безрезультатных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери.

Удары ВСУ по россиянам

Отмечается, что бойцы ВСУ нанесли удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и пяти зенитно-ракетных средствах врага. Силы ПВО уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59 и два разведывательных БпЛА.

"Подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, три состава боеприпасов и пункт управления противника", — указали в Генштабе.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты в течение суток совершили четыре обстрела из артиллерии по Никопольщине в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадал мужчина и гражданская инфраструктура.

Добавим, россияне совершили очередную атаку по Херсону 23 декабря. В результате обстрела произошел пожар в одном из жилых домов города.