Обстріли України вночі 12 вересня — сили ППО знищили 44 дрони

Нічна атака на Україну — скільки ворожих цілей знищила ППО
Російська окупаційна армія вночі 12 вересня випустила по Україні 69 повітряних цілей. Серед них ударні дрони типу Shahed та ракети різних типів.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну 12 вересня
За даними Повітряних сил, цієї ночі армія РФ запустила по Україні:
- дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Курської області (вдарили ними по Чернігівщині);
- одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 з Брянської області (теж запустили її по Чернігівщині);
- дві крилаті ракети Х-22/32 з літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний),
- 64 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Курськ, Єйськ — територія РФ, Чауда — Крим).
"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України.
Однак у відомстві попередили, що станом на 09:00 у повітряному просторі України залишалися ще чотири безпілотники. Бойова робота продовжувалась, але завдяки силам ППО більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.
Також відомо, що цієї ночі протиповітряна оборона працювала у дев'ятьох областях, зокрема в:
- Київській,
- Херсонській,
- Хмельницькій,
- Черкаській,
- Сумській,
- Дніпропетровській,
- Кіровоградській,
- Запорізькій,
- Полтавській.
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