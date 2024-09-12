Обстріли України вночі 12 вересня — сили ППО знищили 44 дрони

Мобільні групи ППО. Фото: t.me/a_shtirlitz

Російська окупаційна армія вночі 12 вересня випустила по Україні 69 повітряних цілей. Серед них ударні дрони типу Shahed та ракети різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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За даними Повітряних сил, цієї ночі армія РФ запустила по Україні:

дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Курської області (вдарили ними по Чернігівщині);

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 з Брянської області (теж запустили її по Чернігівщині);

дві крилаті ракети Х-22/32 з літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний),

64 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Курськ, Єйськ — територія РФ, Чауда — Крим).

"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України.

Результати роботи ППО вночі 12 вересня. Фото: t.me/kpszsu

Однак у відомстві попередили, що станом на 09:00 у повітряному просторі України залишалися ще чотири безпілотники. Бойова робота продовжувалась, але завдяки силам ППО більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.

Також відомо, що цієї ночі протиповітряна оборона працювала у дев'ятьох областях, зокрема в: