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Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей уничтожила ПВО

12 сентября 2024 09:57
Катерина Османская - Редактор
Обстрелы Украины ночью 12 сентября — силы ПВО уничтожили 44 дрона
Мобильные группы ПВО. Фото: t.me/a_shtirlitz
Катерина Османская - Редактор

Российская оккупационная армия в ночь на 12 сентября выпустила по Украине 69 воздушных целей. Среди них ударные дроны типа "Shahed" и ракеты разных типов. 

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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По данным Воздушных сил, этой ночью армия РФ запустила по Украине:

  • две баллистические ракеты "Искандер-М" из Курской области (ударили ими по Черниговщине);
  • одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Брянской области (тоже запустили ее по Черниговщине);
  • две крылатые ракеты Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (с воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный),
  • 64 ударных БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск — территория РФ, Чауда — Крым).

"Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбито 44 ударных БпЛА. Три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре — локационно потеряны на территории Украины.

обстрелы Украины 12 сентября
Результаты работы ПВО в ночь на 12 сентября. Фото: t.me/kpszsu

Однако в ведомстве предупредили, что по состоянию на 09:00 в воздушном пространстве Украины оставались еще четыре беспилотника. Боевая работа продолжалась, но благодаря силам ПВО большинство вражеских ракет не достигло желаемых целей.

Также известно, что этой ночью противовоздушная оборона работала в девяти областях, в частности:

  • Киевской,
  • Херсонской,
  • Хмельницкой,
  • Черкасской,
  • Сумской,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Запорожский,
  • Полтавской.

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