Нічна атака окупантів: скільки повітряних цілей знищила українська ППО

Робота системи ППО. Фото: google.com

Вночі 17 вересня російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог використав ракети та ударні безпілотники. Українська протиповітряна оборона знищила 12 повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що вночі було зафіксовано 16 засобів повітряного нападу:

шість ударних безпілотників типу Shahed-136/131, які атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда);

десять ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Основним напрямком російського удару був південь Одеської області. За маршрутом слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 12 повітряних цілей ворога:

шість 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;

шість крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Зафіксовано влучання російських ракет по території цивільного аграрного підприємства в Одеській області.

Кількість знищених повітряних цілей ворога. Фото: t.me/kpszsu

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, у більшості областей країни було оголошено повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА та балістики.

Також ми писали, що вчора, 16 вересня, російські окупанти вдарили "Іскандерами" по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки РФ утворилася семиметрова вирва. До того ж ворог обстріляв Куп'янський район.

Додамо, у п'ятницю, 15 вересня, російська армія обстріляла Нову Каховку, скинувши авіабомбу. Імовірно, окупанти стріляли з боку окупованої Сергіївки у Геніченському районі.