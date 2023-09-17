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Ночная атака оккупантов: сколько воздушных целей уничтожила украинская ПВО

17 сентября 2023 08:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ночная атака оккупантов: сколько воздушных целей уничтожила украинская ПВО
Работа системы ПВО. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ночью 17 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг использовал ракеты и ударные беспилотники. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ночью было зафиксировано 16 средств воздушного нападения:

  • шесть ударных беспилотников типа Shahed-136/131, атаковавших с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда);
  • десять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 выпущены из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

Основным направлением российского удара был юг Одесской области. По маршруту следования ракет и БпЛА работала противовоздушная оборона.

"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие средства поражения", — говорится в сообщении.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, было уничтожено 12 воздушных целей врага:

  • шесть 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;
  • шесть крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Зафиксировано попадание российских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области.

Количество уничтоженных воздушных целей врага 17 сентября
  Количество уничтоженных воздушных целей врага. Фото: t.me/kpszsu
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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 17 сентября, в большинстве областей страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА и баллистики.

Также мы писали, что вчера, 16 сентября, российские оккупанты ударили "Искандерами" по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки РФ образовалась семиметровая воронка. К тому же враг обстрелял Купянский район.

Добавим, в пятницу, 15 сентября, российская армия обстреляла Новую Каховку, скинув авиабомбу. Вероятно, оккупанты стреляли со стороны оккупированной Сергеевки в Гениченском районе.

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