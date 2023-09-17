Ночная атака оккупантов: сколько воздушных целей уничтожила украинская ПВО
Ночью 17 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг использовал ракеты и ударные беспилотники. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 воздушных целей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Уничтоженные воздушные цели РФ
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ночью было зафиксировано 16 средств воздушного нападения:
- шесть ударных беспилотников типа Shahed-136/131, атаковавших с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда);
- десять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 выпущены из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.
Основным направлением российского удара был юг Одесской области. По маршруту следования ракет и БпЛА работала противовоздушная оборона.
"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие средства поражения", — говорится в сообщении.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, было уничтожено 12 воздушных целей врага:
- шесть 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;
- шесть крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Зафиксировано попадание российских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области.
Напомним, сегодня, 17 сентября, в большинстве областей страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА и баллистики.
Также мы писали, что вчера, 16 сентября, российские оккупанты ударили "Искандерами" по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки РФ образовалась семиметровая воронка. К тому же враг обстрелял Купянский район.
Добавим, в пятницу, 15 сентября, российская армия обстреляла Новую Каховку, скинув авиабомбу. Вероятно, оккупанты стреляли со стороны оккупированной Сергеевки в Гениченском районе.