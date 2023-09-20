Нічна атака РФ: сили ППО відзвітували про успіхи у боротьбі з "шахедами"

Сили ППО за роботою. Ілюстративне фото: АрміяInform

У ніч з 19 на 20 вересня окупанти атакували Україну безпілотниками. Сили ППО збили 17 БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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Вночі держава-терорист випустила для атаки на мирні українські міста близько 24 дронів типу "Shahed-136/131".

"Усього зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА (за попередніми даними близько 24) з південно-східного та північного напрямків", — йдеться у повідомленні.

В результаті бойової роботи силам ППО вдалось знищити 17 "шахедів" у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Збиті дрони у ніч на 20 вересня. Фото: ПС

"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження", — повідомляють Повітряні Сили.

Водночас повідомляють про влучання по промисловому підприємству.

"На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби", — зазначили ПС.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил

Нагадаємо, окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці.

Водночас українська "армія дронів" уразила рекордну кількість ворожих гармат за тиждень.