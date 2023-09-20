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Ночная атака РФ: силы ПВО отчитались об успехах в борьбе с "шахедами"

20 сентября 2023 09:03
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Ночная атака РФ: силы ПВО отчитались об успехах в борьбе с "шахедами"
Силы ПВО за работой. Иллюстративное фото: АрмияInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В ночь с 19 на 20 сентября оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО сбили 17 БпЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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Ночью государство-террорист выпустило для атаки на мирные украинские города около 24 дронов типа "Shahed-136/131".

"Всего зафиксированы пуски нескольких групп ударных БпЛА (по предварительным данным около 24) с юго-восточного и северного направлений", — говорится в сообщении.

В результате боевой работы силам ПВО удалось уничтожить 17 "шахедов" в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

В силах ПВО рассказали, сколько дронов сбили
Сбитые дроны в ночь на 20 сентября. Фото: ВС

"Для отражения удара привлекались зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства поражения", — сообщают Воздушные Силы.

В то же время сообщают о попадании по промышленному предприятию.

"К сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, в результате чего работа предприятия временно остановлена. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы", — отметили ВС.

РФ атаковала Украину дронами
Скриншот сообщения Воздушных Сил

Напомним, оккупанты атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

В то же время, украинская "армия дронов" поразила рекордное количество вражеских пушек за неделю.

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