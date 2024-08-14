Вночі 14 серпня Росія атакувала Україну двома ракетами та 23 шахедами

Робота ППО по "шахедах". Фото: Повітряне командування "Південь"

Вночі силами української протиповітряної оборони було знищено 17 ворожих безпілотників "шахед". Ударів по території України армія РФ завдавала з території Криму, Курська, Єйська та Бєлгородської області.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram у середу, 14 серпня.

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Результати роботи української ППО. Фото: Микола Олещук/Telegram

Чим Росія била по Україні 14 серпня

У ніч на 14 серпня російські окупанти атакували Україну керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області та 23 ударними БпЛА типу Shahed із районів Чауда (Крим), а також із Єйська та Курська.

У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.