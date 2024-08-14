Ночью 14 августа Россия атаковала Украину двумя ракетами и 23 "шахедами"

Работа ПВО по "шахедам". Фото: Воздушное командование "Юг"

Ночью силами украинской противовоздушной обороны было уничтожено 17 вражеских беспилотников "шахед". Удары по территории Украины армия РФ наносила с территории Крыма, Курска, Ейска и Белгородской области.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram в среду, 14 августа.

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Результаты работы украинского ПВО. Фото: Николай Олещук/Telegram

Чем Россия била по Украине 14 августа

В ночь на 14 августа российские оккупанты атаковали Украину управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с воздушного пространства Белгородской области и 23 ударными БпЛА типа Shahed из районов Чауда (Крым), а также из Ейска и Курска.

В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных сил сбито 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.