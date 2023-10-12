Нідерланди відправлять F-16 у центри навчання українських пілотів

Винищувачі F-16. Фото: U.S. Air-Force

Голландські F-16, на яких українські військові льотчики будуть навчатися пілотувати західні винищувачі, незабаром відправляться до нового навчального центру в Румунії. Там українські аси зроблять свої перші тренувальні польоти.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

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Що відомо про передачу Україні F-16?

Нідерланди є одними з лідерів серед західних держав, які бажають допомогти Україні отримати F-16. Вони планують пожертвувати значну частину своїх списаних F-16 Україні. Для цього українським пілотам спершу потрібно навчитися обслуговувати ці літаки.

За словами Оллонґрен, Нідерланди планують передати до центру навчання в Румунії від 12 до 18 літаків. Це має відбутися вже в найближчі тижні. Також пообіцяла допомогти ще більше в наступні місяці.

США, найсильніша держава в НАТО, буде керувати "коаліцією повітряних сил", яка прагне надати Україні сучасні і потужні повітряні сили. Хоча раніше Штати сумнівалися щодо постачання Україні сучасних винищувачів. Вони висловлювали побоювання щодо ескалації конфлікту, а також втягнення у війну НАТО. Проте тепер, не без тиску союзників, США погодилися на передачу винищувачів.

Міністр оборони США Ллойд Остін припустив, що перші українські пілоти будуть готові летіти на F-16 не раніше весни наступного року.

Наразі розмір допомоги Україні Нідерландами становить 2,1 мільярда євро. Допомога Україні останнім часом включає в себе не лише навчальні літаки F-16, але і різноманітне військове обладнання. Протягом останніх тижнів Нідерланди доставили Україні п'ятнадцять танків T-72, фінансуючи цю ініціативу. Також були надані безпілотники, вантажівки, боєприпаси та обладнання для розмінування.

Нагадаємо, що вчора, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський виступав на засіданні Рамштайн. Там він наголосив на перемозі України, а також на необхідних засобах оборони, щоб пережити зиму.

Ще раніше ми писали про створення бази тренування пілотів винищувачів F-16. Вона розташовується на території Румунії, за погодження першої та Нідерландів.